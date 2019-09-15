Кениец Камворор побил мировой рекорд в полумарафоне - Советский спорт
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15 сентября 2019 13:54Легкая атлетикаВащенко Сергей

Кениец Камворор побил мировой рекорд в полумарафоне

26-летний легкоатлет из Кении Джеффри Кипсанг Камворор побил мировой рекорд в полумарафоне.

Спортсмен пробежал дистанцию в 21 км 97,5 м за 57 минут и 59 секунд. Соревнование проходило в Копенгагене (Дания).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в данный момент проверяет результат. Подтверждение мирового рекорда состоится в ближайшее время.

Напомним, что кениец Камворор является серебряным призером чемпионата мира 2015 года на дистанции 10 километров. Он три раза завоевывал золотые награды на чемпионата мира по полумарафону и несколько раз приходил к финишу в тройке лучших.

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