Кениец Камворор побил мировой рекорд в полумарафоне 26-летний легкоатлет из Кении Джеффри Кипсанг Камворор побил мировой рекорд в полумарафоне.

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Спортсмен пробежал дистанцию в 21 км 97,5 м за 57 минут и 59 секунд. Соревнование проходило в Копенгагене (Дания).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в данный момент проверяет результат. Подтверждение мирового рекорда состоится в ближайшее время.

Напомним, что кениец Камворор является серебряным призером чемпионата мира 2015 года на дистанции 10 километров. Он три раза завоевывал золотые награды на чемпионата мира по полумарафону и несколько раз приходил к финишу в тройке лучших.