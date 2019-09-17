Мария Ласицкене: Очень раздражает нынешний нейтральный статус Российская легкоатлетка Мария Ласицкене мечтает поскорее пройти круг почета с флагом своей страны.

Сейчас она не может это сделать из-за статуса нейтрального спортсмена, который выдается россиянам из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.

– Мы должны сделать все, чтобы очень скоро ей предоставили возможность бегать с российским флагом. Мне хочется сразу уйти после окончания официальных стартов, поскольку очень раздражает нынешний нейтральный статус. Невероятно коробит невозможность пройти круг почета с флагом России.

До Токио еще полно времени. К сожалению, за последние четыре года нас приучили к тому, что можно ждать чего угодно. И мы уже готовы ко всему. Поэтому находимся на страже. Мы рады тому, что МОК принял решение пригласить российскую делегацию на Олимпиаду в Токио под ее же национальным флагом. Но все равно очень осторожно реагируем на эти новости, потому что уже наелись разными обещаниями, – приводят слова Ласицкене «Известия».