Юрий Ганус об иске спортсменов: Поднимающий ветер пожнет бурю На главу РУСАДА подали иск.

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал информацию о том, что девять спортсменов подали на него иск о защите чести и достоинства.

Поводом для заявления послужило то, что в интервью французскому изданию L’Equipe Ганус подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также заявил, что в Чувашии под прикрытием со стороны региона проводились запрещенные переливания крови.

«Я не понял, кто именно из спортсменов подал иск, фамилии там не указаны, – приводит РБК слова Гануса. – Это опять злоупотребление правом. Чье достоинство (было задето)? Поднимающий ветер пожнет бурю, это важно понимать».

Известно, что исковое заявление подписали семь легкоатлетов, а также по одному представителю спортивной гимнастики и борьбы.