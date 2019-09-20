Данил Лысенко: Кажется странным сам факт, что Ганус открыто комментирует мое дело Ганус обвинил ВФЛА в причастности к допинговому расследованию в отношении спортсмена.

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Российский легкоатлет Данил Лысенко прокомментировал заявление главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, который в интервью L’Equipe сказал, что ВФЛА причастно к допинговому делу спортсмена.

«Мне кажется весьма странным сам факт, когда глава российской антидопинговой организации открыто комментирует мое дело и при этом делает весьма странные заявления, – приводит ТАСС слова 22-летнего Лысенко. – Хотя, повторюсь, расследование всех обстоятельств еще не завершено».

По словам Гануса, ВФЛА нашла Лысенко ложные оправдания с целью сделать все, чтобы тот не был наказан. В мае 2019 года в отношении Лысенко было заведено дело в связи с подделкой документов о прохождении допинг-тестов.

В пятницу стало известно о том, что на главу РУСАДА подали иск девять неназванных спортсменов.