Данил Лысенко: Кажется странным сам факт, что Ганус открыто комментирует мое дело - Советский спорт
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20 сентября 2019 15:59Легкая атлетикаЛипкин Антон

Данил Лысенко: Кажется странным сам факт, что Ганус открыто комментирует мое дело

Ганус обвинил ВФЛА в причастности к допинговому расследованию в отношении спортсмена.

Российский легкоатлет Данил Лысенко прокомментировал заявление главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, который в интервью LEquipe сказал, что ВФЛА причастно к допинговому делу спортсмена.

«Мне кажется весьма странным сам факт, когда глава российской антидопинговой организации открыто комментирует мое дело и при этом делает весьма странные заявления, – приводит ТАСС слова 22-летнего Лысенко. – Хотя, повторюсь, расследование всех обстоятельств еще не завершено».

По словам Гануса, ВФЛА нашла Лысенко ложные оправдания с целью сделать все, чтобы тот не был наказан. В мае 2019 года в отношении Лысенко было заведено дело в связи с подделкой документов о прохождении допинг-тестов.

В пятницу стало известно о том, что на главу РУСАДА подали иск девять неназванных спортсменов.

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