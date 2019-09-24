Тренер чувашского центра по легкой атлетике: Заявление Гануса – это полный абсурд Глава РУСАДА заявил, что в Чувашии проводят запрещенные переливания крови.

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Главный тренер по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных Чувашии имени Игнатьева Николай Панфилов отреагировал на заявления главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

В интервью французскому изданию L’Equipe, Ганус заявил, что под прикрытием региона в Чувашии спортсменам проводились запрещенные переливания крови.

«Это необоснованно, – приводит ТАСС слова Панфилова. – Переливание крови – серьезная вещь, и это не делалось, тем более детям. Это полный абсурд».

Отметим, что после интервью Гануса на него подали в суд иск о защите чести и достоинства девять спортсменов. Исковое заявление подписали семь легкоатлетов, а также по одному представителю спортивной гимнастики и борьбы.