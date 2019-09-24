Мария Ласицкене: Если вновь отстранят РУСАДА, уедем тренироваться за пределы России WADA инициировало рассмотрение вопроса соответствия РУСАДА.

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Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене высказалась о возможном лишении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия.

«Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде.

Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена», – написала Ласицкене в инстаграме.

Напомним, накануне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло дело о соответствии РУСАДА после того, как в результате анализа данных, полученных в январе этого года из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA.

Ласицкене пропустила Олимпийские игры 2016 года из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).