Коулмэн – чемпион мира на стометровке с шестым результатом в истории Коулмэн – в одном ряду с великими.

Загрузка... Американец Кристиан Коулмэн выиграл забег на 100 метров на чемпионате мира в Дохе. Его результат – 9,76 секунды. Вторым стал американец Джастин Гэтлин (9,89), третьим – канадец Андре Де Грасс (9,90). Быстрее него стометровку пробегали ямаец Усэйн Болт (9,58), американец Тайсон Гэй, ямаец Йохан Блэйк (оба – 9,69), ямаец Асафа Пауэл (9,72) и американец Джастин Гэтлин (9,74).