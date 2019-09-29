Дэвид Хоуман: На исполкоме ВАДА в ноябре российский вопрос будет одним из главных У России есть чуть больше месяца.

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Председатель Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Дэвид Хоуман не стал раскрывать имена россиян, в отношении которых ведет расследования Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

– ВАДА изучает информацию, полученную от России. Они проводят расследование. Мы не можем сказать больше, чем уже сказали, и дать имена россиян, которые находятся под расследованием. В начале ноября ВАДА проведет исполком, где российский вопрос будет одним из главных, – приводит слова Хоумана «РИА Новости».