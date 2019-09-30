Фрейзер-Прайс – чемпионка мира на стометровке Очередная победа ямайских бегунов.

Загрузка...

Спринтерша из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс выиграла забег на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Ее результат – 10,71 секунды – стал шестым в истории женского спринта.

Серебро у британки Дины Эшер-Смит (10,83), бронза у Мари-Жозе Та Лу (10,90) из Кот-д‘Ивуара.