Тренер Сидоровой: Не надо сравнивать Анжелику с Исинбаевой

Тренер Светлана Абрамова призвала не сравнивать новую чемпионку мира в прыжках с шестом Анжелику Сидорову с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.
«Не надо, пожалуйста, делать параллелей по той простой причине, что Елена – это Елена, Анжелика – это Анжелика, – приводит ТАСС слова тренера 28-летней спортсменки. – Они совершенно разные, шли совершенно разными путями. Я просто рада, что мы вернули себе золото в этой дисциплине».
Напомним, накануне Сидорова победила на чемпионате мира в Дохе в нейтральном статусе с результатом 4,95 метра, что стало ее личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире.
Медаль Сидоровой стала первой для российских спортсменов на чемпионате мира в Дохе, который продлится до 6 октября.
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