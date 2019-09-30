«В Себе Коу полно дерьма». Майкл Джонсон – о президенте федерации легкой атлетики - Советский спорт
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30 сентября 2019 18:42Легкая атлетика

«В Себе Коу полно дерьма». Майкл Джонсон – о президенте федерации легкой атлетики

Четырехкратный олимпийский чемпион британец Майкл Джонсон невольно поделился нелицеприятным мнением о Себастьяне Коу.

Во время чемпионата мира в Катаре Джонсон работает экспертом на канале ВВС. Часть его закадровой беседы вчера случайно попала в эфир.

- Дело в том, что Себ либо невежественен, либо наивен, либо полон дерьма, -- сказал Майкл. – Понятно, что первые два варианта отпадают, поэтому он полон дерьма.

Добавим, что президент Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (и «большой друг» России) на днях заявил, что проведение чемпионата мира в Катаре способствует популяризации легкой атлетики на Среднем Востоке. Эти слова были сказаны на фоне скандалов, в первую очередь связанных с чудовищной жарой.

Джонсон также заявил, что причина проведения турнира в Катаре – финансовая. По его словам, ИААФ получила «кучу денег».

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