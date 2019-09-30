Ласицкене – чемпионка мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.
Ее результат – 2,04 метра. Столько же у украинки Ярославы Магучих, но она проиграла по числу попыток. Бронзу завоевала американка Вашти Каннингэм (2,00).
Это второе золото россиянок на турнире. Ранее победу в соревнованиях по прыжкам с шестом выиграла Анжелика Сидорова.
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