Ласицкене – чемпионка мира в прыжках в высоту Второе золото.

Россиянка Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Ее результат – 2,04 метра. Столько же у украинки Ярославы Магучих, но она проиграла по числу попыток. Бронзу завоевала американка Вашти Каннингэм (2,00).

Это второе золото россиянок на турнире. Ранее победу в соревнованиях по прыжкам с шестом выиграла Анжелика Сидорова.