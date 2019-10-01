Тренер Сидоровой: Когда я начинаю рассказывать, как мы тренируемся, никто не верит - Советский спорт
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01 октября 2019 13:10Легкая атлетика

Тренер Сидоровой: Когда я начинаю рассказывать, как мы тренируемся, никто не верит

Светлана Абрамова, тренер россиянки Анжелики Сидоровой, взявшей золото в прыжках с шестом, рассказала, как ее подопечная добилась таких результатов.

- Когда я начинаю рассказывать, как мы тренируемся, никто не верит! Потому что она выполнила норматив мастера спорта международного класса, тренируясь четыре раза в неделю всего. Сейчас мы в условиях Москвы тренируемся пять, очень редко - шесть раз в неделю. Пришли, поработали, улучшили качество - и отдыхать, - приводит слова Абрамовой сайт телеканала «360».

Напомним, что 29 сентября Сидорова впервые в карьере стала чемпионкой мира в прыжках с шестом. Сидорова единственная из всех участниц преодолела планку на высоте 4,95 метра.

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