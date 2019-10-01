Анжелика Сидорова: Когда начинают сравнивать с Исинбаевой, меня это смущает

- Не то чтобы не люблю, просто мне кажется странным, когда начинают сравнивать спортсменов. Все равно все мы разные — и по прыжкам, и по спортивной судьбе, и по числу побед. Я лишь сейчас выиграла хотя бы один чемпионат мира, теперь можно хоть что-то говорить. Она же олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, у нее столько рекордов. Поэтому когда начинают нас сравнивать, меня это смущает, - приводит слова Сидоровой ТАСС.
Напомним, что 29 сентября Сидорова впервые в карьере стала чемпионкой мира в прыжках с шестом. Сидорова единственная из всех участниц преодолела планку на высоте 4,95 метра.
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