Анжелика Сидорова: Когда начинают сравнивать с Исинбаевой, меня это смущает Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, взявшей золото в прыжках с шестом на чемпионате мира, рассказала, что ее смущают сравнения с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.

- Не то чтобы не люблю, просто мне кажется странным, когда начинают сравнивать спортсменов. Все равно все мы разные — и по прыжкам, и по спортивной судьбе, и по числу побед. Я лишь сейчас выиграла хотя бы один чемпионат мира, теперь можно хоть что-то говорить. Она же олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, у нее столько рекордов. Поэтому когда начинают нас сравнивать, меня это смущает, - приводит слова Сидоровой ТАСС.

Напомним, что 29 сентября Сидорова впервые в карьере стала чемпионкой мира в прыжках с шестом. Сидорова единственная из всех участниц преодолела планку на высоте 4,95 метра.