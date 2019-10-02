Анжелика Сидорова: Сборная России в последнее время сплотилась еще больше - Советский спорт
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02 октября 2019 01:50Легкая атлетикаКоноплев Александр

Анжелика Сидорова: Сборная России в последнее время сплотилась еще больше

Чемпионка мира в прыжках в высоту Анжелика Сидорова считает, что рекорд мира Елены Исинбаевой будет побит в ближайшее время.

– В моем детстве, когда она взяла первое олимпийское золото в Афинах-2004, я еще даже не интересовалась легкой атлетикой. Но вообще у нас очень большая разница в возрасте и в статусе, и в секторе мы встречались крайне редко и никогда друг с другом не соперничали. Однако я, конечно, смотрела много выступлений Исинбаевой, видела много ее побед. Разумеется, она вдохновляла меня, поскольку это мой вид спорта, в котором Елена много лет была непререкаемым авторитетом.

– Месяц назад нынешнему мировому рекорду Исинбаевой (5,06 м) исполнилось 10 лет. У вас пока личный рекорд 4,95 м. В ближайшем будущем реально обойти Елену?

– Надеюсь, в скором времени это произойдет. Понятно, что это сложно. Но девочки подбираются к рекорду Исинбаевой все ближе и ближе. Поэтому, думаю, в какой-то момент это неизбежно случится., – приводят слова Сидоровой «Известия».

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