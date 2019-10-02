Мария Ласицкене: Я и мой тренер не можем себе позволить пропустить вторую Олимпиаду подряд Трехкратная чемпионка мира готова уехать тренироваться за границу в случае дисквалификации РУСАДА.

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Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене объяснила свой пост в инстаграме, в котором заявила, что в случае дисквалификации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уедет тренироваться за границу, чтобы быть доступной для допинг-офицеров других стран.

«Когда я читала об очередных проблемах, во мне бурлили эмоции, молчать было невозможно, – сказала 26-летняя российская легкоатлетка. – Хотелось в очередной раз заявить о своей позиции.

Я и мой тренер не можем себе позволить пропустить вторую Олимпиаду подряд. Я хочу понимать, что для этого делается все возможное. Всеми сторонами. Со своей стороны мы это делаем».

Напомним, Ласицкене в третий раз стала чемпионкой мира, победив на турнире в Дохе с результатом 2,04 метра.

Добавим, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло дело о соответствии РУСАДА после того, как в результате анализа данных, полученных в январе этого года из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA.

Ласицкене пропустила Олимпийские игры 2016 года из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).