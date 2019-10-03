Сергей Шубенков – о серебре ЧМ: В июне у меня был красный валенок вместо колена, так что очень круто - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 октября 2019 11:39Легкая атлетикаЛипкин Антон

Сергей Шубенков – о серебре ЧМ: В июне у меня был красный валенок вместо колена, так что очень круто

Шубенков стал вторым на дистанции 110 метров с барьерами на чемпионате мира в Дохе.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал об эмоциях после завоевания серебра чемпионата мира в Дохе на дистанции 110 метров с барьерами.

«Обидно, что второй, а не первый, но надо принимать во внимание, где я был месяц назад: у меня были 13,88 в Париже, причем я думал, что это мой максимум тогда, – приводит «Р-Спорт» слова 28-летнего Шубенкова. – А в июне у меня вообще был красный валенок вместо колена. Так что вообще очень круто».

Напомним, Шубенков завоевал медаль в этой дисциплине на четвертом чемпионате мира подряд: в 2013 году в Москве он был бронзовым призером, через два года в Пекине стал чемпионом мира, а два года назад в Лондоне также завоевал серебро.

Добавим, что летом Шубенков пропустил два месяца из-за травм, полученных в результате столкновения с Омаром Маклаудом из Ямайки.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Дэвид Хоуман: На исполкоме WADA в ноябре российский вопрос будет одним из главных Мария Ласицкене: Если вновь отстранят РУСАДА, уедем тренироваться за пределы России Валерий Газзаев: Надеюсь, в отношении РУСАДА будет принято справедливое решение
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Игорь Гераськин: Есть какая-то химия у нас с Трубачевым и Вовченко Форвард «Северстали» – о скорости, химии и секрете побед команды из Подольска. 01.10.2019 14:00 Хоккей Кузютина Елена
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае
Домашние «орлы». «Бенфика» проиграла на выезде в ЛЧ 8 матчей из 11 последних «Зенит», напротив, проиграл дома португальцам всего однажды… «Бенфике» в 2016 году. 02.10.2019 17:00 Футбол Зибрак Артем
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Главный тренер «Эспаньола»: С ЦСКА будем играть на победу На пресс-конференции «Эспаньола» перед матчем группового этапа Лиги Европы с ЦСКА главный тренер Давид Гальего и вратарь Диего Лопес поделились ожиданиями от предстоящей встречи. 02.10.2019 20:45 Футбол Григорьевская Юлия
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет На этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября. 30.09.2019 17:00 ММА Ващенко Сергей
Квартальнов оказался сильнее Кудашова. СКА отправили в нокдаун в Казани «Советский спорт» рассказывает о центральном матче дня в КХЛ. 02.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван
Новости
12:27 Футбол Артем Дзюба: Горжусь парнями (фото)
12:23 Футбол Юрген Клопп: Лучше выучить урок во время игры, чем говорить о нем после матча
12:10 Футбол Дуглас Сантос: Победа над «Бенфикой» – очень важный момент для меня
11:59 Футбол Артем Дзюба: В нашей группе все только завертелось, матчи с «РБ Лейпциг» станут решающими
11:55 Футбол Сергей Семак – о шансах на выход в 1/8 финала: Мы в игре, мы боремся
11:48 Теннис Шарапова снялась с турнира в Линце
11:39 Легкая атлетика Сергей Шубенков – о серебре ЧМ: В июне у меня был красный валенок вместо колена, так что очень круто
11:29 Хоккей Мэттьюз признан первой звездой стартового дня регулярного чемпионата НХЛ
11:23 Футбол Жардел: Такой результат – это не столько заслуга «Зенита», сколько следствие наших ошибок
11:15 Олимпиада Юрий Ганус: Ситуация с перспективами поехать на Игры - трагическая
11:11 Футбол Голы Суареса и Мане претендуют на звание лучшего на этой недели Лиги чемпионов
11:03 Футбол Суарес и Гнабри номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:54 Футбол Фрэнк Лэмпард: «Челси» своей игрой заслужил победу над «Лиллем»
10:41 Футбол Лионель Месси: Устал, но доволен, что впервые в сезоне сыграл 90 минут
10:35 Футбол Антонио Конте: «Интер» заслуживал большего, чем «Барселона»
10:24 ММА Кокляев получил рассечение во время очной ставки с Емельяненко
10:14 Футбол «Краснодар» сыграет дома с «Хетафе» в Лиге Европы
10:09 Футбол ЦСКА примет «Эспаньол» в Лиге Европы
10:03 Футбол Александр Бубнов – о победе «Зенита»: Нужно говорить, прежде всего, о слабости «Бенфики»
09:48 Футбол Сергей Семак: Мяч после удара де Томаса не выглядел не берущимся
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика