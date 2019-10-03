Сергей Шубенков – о серебре ЧМ: В июне у меня был красный валенок вместо колена, так что очень круто Шубенков стал вторым на дистанции 110 метров с барьерами на чемпионате мира в Дохе.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал об эмоциях после завоевания серебра чемпионата мира в Дохе на дистанции 110 метров с барьерами.

«Обидно, что второй, а не первый, но надо принимать во внимание, где я был месяц назад: у меня были 13,88 в Париже, причем я думал, что это мой максимум тогда, – приводит «Р-Спорт» слова 28-летнего Шубенкова. – А в июне у меня вообще был красный валенок вместо колена. Так что вообще очень круто».

Напомним, Шубенков завоевал медаль в этой дисциплине на четвертом чемпионате мира подряд: в 2013 году в Москве он был бронзовым призером, через два года в Пекине стал чемпионом мира, а два года назад в Лондоне также завоевал серебро.

Добавим, что летом Шубенков пропустил два месяца из-за травм, полученных в результате столкновения с Омаром Маклаудом из Ямайки.