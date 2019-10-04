Клишина снялась с чемпионата мира

Серебряный призер чемпионата мира в пряжках в длину Дарья Клишина сообщила о том, что не будет выступать на чемпионате мира в Дохе.
«Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне высокий уровень прыжков. Прилетела сюда, продолжала тренироваться, но сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать.
Важнее сейчас плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт», – написала 28-летняя российская легкоатлетка в инстаграме.
Напомним, на чемпионате мира 2017 года в Лондоне Клишина заняла второе место с результатом 7,00 метра.
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