Сергей Шубенков: Воспринял историю с крышкой на допинг-контроле с юмором Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, что столкнулся с проблемами при сдаче допинг-пробы после выступления на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар).

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- Воспринял историю с крышкой на допинг-контроле с юмором. Никаких вопросов ко мне не было. Сам впервые с таким столкнулся. Обычно всегда все было хорошо, а тут пробка не захотела затыкаться. Сначала спросил, может, это нормально, но в итоге дали другую, - приводит слова Шубенкова «РИА Новости».

Напомним, что Шубенков на чемпионате мира стал вторым на дистанции 110 метров с барьерами, завоевав медаль в этой дисциплине на четвертом мировом первенстве подряд: в 2013 году в Москве он был бронзовым призером, через два года в Пекине стал чемпионом мира, а два года назад в Лондоне также завоевал серебро.