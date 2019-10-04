Акименко и Иванюк завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира

Российский спортсмен показал результат - 2,35 метра. Его соотечественник Илья Иванюк, показавший такой же результат, но уступил Акименко по попыткам.
Добавим, что победителем стал представитель Катара Мутаз Эсса Баршим (2,37).
Напомним, что в женских соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Дохе победила россиянка Мария Ласицкене.
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