Дарья Клишина: Травма произошла несколько недель назад Российская легкоатлетка снялась с чемпионата мира в Дохе.

Серебряный призер чемпионата мира в пряжках в длину Дарья Клишина рассказала о своей травме передней поверхности бедра, из-за которой он не выступила на чемпионате мира в Дохе.

«Травма произошла несколько недель назад, просто правая нога немного побаливала, чувствовалась забитость, словно от нагрузки, – приводит слова 28-летней Клишиной официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – В итоге нога не выдержала, там на передней поверхности надрыв мышцы, который не дает мне бежать. Надрыв находится в глубине тканей, снаружи его не видно, но накануне сделали УЗИ, и оно все показало».

Напомним, на чемпионате мира 2017 года в Лондоне Клишина заняла второе место с результатом 7,00 метра.