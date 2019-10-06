Россия – шестая в медальном зачете чемпионата мира В Дохе завершился 17-й чемпионат мира по легкой атлетике.

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Сборная США завоевала 29 медалей и выиграла общий зачет турнира. У американцев 14 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовых награды.

У занявших второе место кенийцев 11 медалей: пять золота, два серебра и четыре бронзы.

Третье место у Ямайки – три золота, пять серебра и четыре бронзы.

У сборной России шестое место с шестью медалями – двумя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой.