Шубенков не попал в список претендентов на приз лучшему легкоатлету года - Советский спорт
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14 октября 2019 17:44Легкая атлетикаКоноплев Александр

Шубенков не попал в список претендентов на приз лучшему легкоатлету года

Пять американцев, два кенийца, два скандинава и угандиец с багамцем.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) назвала фамилии 11 претендентов на звание лучшего легкоатлета года.

В список попали кенийский марафонец Элиуд Кипчоге и десять чемпионов мира-2019 года. Это: Донован Брейзер (800 м, США), Карстен Вархольм (400 м с барьерами, Норвегия), Стивен Гардинер (400 м, Багамы), Сэм Кендрикс (прыжки с шестом, США), Кристиан Коулмэн (100 м, США), Ноа Лайлс (200 м, США), Даниэль Столь (метание диска, Швеция), Кристиан Тейлор (тройной прыжок, США), Джошуа Чептегеи (10 000 м, Уганда) и Тимоти Черуйот (1500 м, Кения).

Претенденты на звание лучшей легкоатлетки будут названы 15 октября.

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