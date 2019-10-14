Шубенков не попал в список претендентов на приз лучшему легкоатлету года Пять американцев, два кенийца, два скандинава и угандиец с багамцем.

Загрузка... Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) назвала фамилии 11 претендентов на звание лучшего легкоатлета года. В список попали кенийский марафонец Элиуд Кипчоге и десять чемпионов мира-2019 года. Это: Донован Брейзер (800 м, США), Карстен Вархольм (400 м с барьерами, Норвегия), Стивен Гардинер (400 м, Багамы), Сэм Кендрикс (прыжки с шестом, США), Кристиан Коулмэн (100 м, США), Ноа Лайлс (200 м, США), Даниэль Столь (метание диска, Швеция), Кристиан Тейлор (тройной прыжок, США), Джошуа Чептегеи (10 000 м, Уганда) и Тимоти Черуйот (1500 м, Кения). Претенденты на звание лучшей легкоатлетки будут названы 15 октября.