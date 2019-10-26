Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе

Торжественная церемония Golden Tracks, на которой объявили имя победительницы, прошла в Таллине (Эстония).
В сентябре Ласикене победила на чемпионате мира в Дохе. 26-летняя спортсменка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.
В 2019 году россиянка победила на чемпионате Европы в помещении в Глазго и выиграла этап «Бриллиантовой лиги». Всего Ласицкене победила в 21 турнире из 23 в этом году.
Помимо Ласицкене, на звание претендовали немка Малайка Михамбо (прыжки в длину), голландка Сифан Хассан (бег на длинные дистанции) и представительница Великобритании Дина Эшер-Смит (бег на короткие дистанции).
В предыдущие годы Ласицкене также номинировалась на эту премию, но не побеждала.
Последней россиянкой, которая получала награду, была Мария Савинова (2011 год).
У мужчин награду получил Карстен Вархольм — норвежский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров с барьерами.
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