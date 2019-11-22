Мария Ласицкене: Шляхтин и его команда должны покинуть занимаемые посты и больше не возвращаться - Советский спорт
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22 ноября 2019 16:09Легкая атлетикаЛипкин Антон

Мария Ласицкене: Шляхтин и его команда должны покинуть занимаемые посты и больше не возвращаться

Шляхтин отстранен от руководства Всероссийской федерации легкой атлетики.

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене обратилась к министру спорта Российской Федерации Павлу Колобкову и президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову не допустить возвращения Дмитрия Шляхтина на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Шляхтин и его команда должны незамедлительно покинуть занимаемые посты и больше никогда не возвращаться. И я буду добиваться этого. С вашей поддержкой или без», – написала Ласицкене в своем обращении в инстаграме.

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Министру спорта РФ и главе ОКР Уважаемый Павел Анатольевич, ВФЛА в нынешнем формате и составе спасут лишь резкие меры: от скорейших внеочередных выборов, нового устава, глобального пересмотра всей структуры, вплоть до лишения государственной аккредитации. В России есть удачный опыт боксеров, паралимпийцев, изменивших всё и за более короткие сроки. Никаких «подождем до окончания расследования» или «назначим пока кого-то из заместителей» не должно быть. Новая команда, задача которой была вывести нас из допингового кошмара, оказалась ничем не лучше старой. А в чем-то даже хуже. Шляхтин и его команда должны незамедлительно покинуть занимаемые посты и больше никогда не возвращаться. И я буду добиваться этого. С вашей поддержкой или без. Уважаемый Станислав Алексеевич, После весеннего заседания Совета при президенте РФ по развитию физ. культуры и спорта глава государства утвердил перечень поручений. В одном из них ОКР рекомендовано в срок до 2 декабря принять исчерпывающие меры по восстановлению членства ВФЛА в ИААФ. Как член комиссии атлетов ВФЛА я надеюсь на то, что ОКР опубликует в открытом доступе информацию о том, что было сделано вашей организацией в этом направлении за последние полгода. Думаю, что атлеты имеют право знать, как им помогают. Уважаемые Павел Анатольевич и Станислав Алексеевич, Вы регулярно говорите, что спортсмен — самая важная часть олимпийского движения и спорта в целом. Пришел тот момент, когда необходимо это наглядно продемонстрировать не на словах, а на деле. Наша легкая атлетика в агонии и медлить больше нельзя. Мы уже потеряли 4 года. Чистые атлеты все ещё беззащитны и не уверены в том, что завтра они получат возможность выступать. В российской легкой атлетике, как и в стране в целом, есть много достойных и думающих людей, которые хотят и могут что-то изменить. Поэтому не стоит ссылаться на то, что у нас некому будет заменить Шляхтина и его команду. Это неправда. Тоже самое относится и к разговорам о невозможности заменить тренеров, чьи «методы» всем прекрасно известны, а они продолжают работать в сборной. Очень надеюсь на то, что мы все-таки плывем с вами в одной лодке и действительно хотим перемен.

Публикация от Мария Ласицкене (@lasitskene.maria)

Напомним, в четверг Шляхтин был временно отстранен от занимаемой должности независимым дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit из вмешательства в расследование по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет свой пост на период временного отстранения. В субботу президент федерации должен избрать временно исполняющего обязанности президента. На эту роль претендуют три вице-президента: Юрий Борзаковский, Марина Купцова и Юлия Тарасенко.

Напомним, 13 ноября 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике. Российские спортсмены могут выступать в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.

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