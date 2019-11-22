Мария Ласицкене: Шляхтин и его команда должны покинуть занимаемые посты и больше не возвращаться Шляхтин отстранен от руководства Всероссийской федерации легкой атлетики.

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Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене обратилась к министру спорта Российской Федерации Павлу Колобкову и президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову не допустить возвращения Дмитрия Шляхтина на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Шляхтин и его команда должны незамедлительно покинуть занимаемые посты и больше никогда не возвращаться. И я буду добиваться этого. С вашей поддержкой или без», – написала Ласицкене в своем обращении в инстаграме.

Напомним, в четверг Шляхтин был временно отстранен от занимаемой должности независимым дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit из вмешательства в расследование по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет свой пост на период временного отстранения. В субботу президент федерации должен избрать временно исполняющего обязанности президента. На эту роль претендуют три вице-президента: Юрий Борзаковский, Марина Купцова и Юлия Тарасенко.

Напомним, 13 ноября 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике. Российские спортсмены могут выступать в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.