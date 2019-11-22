Маргарита Пахноцкая: Теоретически ВФЛА могут исключить, практически нужно подождать ближайший совет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 ноября 2019 20:17Легкая атлетика

Маргарита Пахноцкая: Теоретически ВФЛА могут исключить, практически нужно подождать ближайший совет

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, могут ли ВФЛА и вовсе исключить из Международной федерации легкой атлетики (IAAF).

- Теоретически федерацию легкой атлетики могут исключить, а практически нужно подождать ближайший совет, осталось недолго. В случае исключения или невосстановления (ВФЛА), думаю, будет определена какая-то рабочая группа нового формата, эксперты. Наверняка будет сформирована очередная дорожная карта, где будут прописаны все моменты, включая какие люди могут заниматься управлением федерации, хотя это вызывает уже иронию, — цитирует Пахноцкую News.ru.

Напомним, в четверг президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин был временно отстранен от работы на своей должности из-за вмешательства в расследование по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Такое решение принял независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit.

Добавим, что 13 ноября 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике. Российские спортсмены могут выступать в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.

Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев победил Краиновича и вывел Россию вперед в четвертьфинале Кубка Дэвиса Кафельников дал прогноз на выступление россиян в Кубке Дэвиса Андрей Ольховский – о Кубке Дэвиса: Без Медведева сборной России будет тяжело
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
«Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева – вторая, Трусова – первая Евгения Медведева показала блестящий прокат на российском этапе Гран-при, но победила все равно Александра Трусова. 16.11.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Еще по теме:
Алексей Ягудин: Загитовой надо закрыть глаза на то, что произошло Александр Жулин: У Косторной все соединилось – и катание, и харизма, и сложные элементы Александр Галлямов: Прокат на троечку
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 17-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 22.11.2019 16:14 Футбол
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Новости
20:39 «Енисей-СТМ» проиграл валлийским «драконам»
20:39 Хоккей Фанаты и руководство «Трактора» выяснят отношения в эфире телевизионного ток-шоу
20:30 Фигурное катание Алексей Ягудин: Загитовой надо закрыть глаза на то, что произошло
20:17 Легкая атлетика Маргарита Пахноцкая: Теоретически ВФЛА могут исключить, практически нужно подождать ближайший совет
20:11 Конькобежный спорт Воронина стала обладательницей бронзовых медалей Кубка мира в Польше
19:54 Хоккей Джоэл Кенневилл: На сегодняшний итог мы согласны, хотя нам явно надо прибавлять
19:51 Хоккей «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»
19:49 Футзал «Тюмень» не смогла обыграть хорватов в Лиге чемпионов
19:49 Футбол Абрамович передумал продавать «Челси»
19:30 Хоккей «Салават Юлаев» дома переиграл «Амур»
19:20 Теннис Карен Хачанов: Играешь не только за себя, но и за страну
19:00 Футбол «ПСЖ» готов предложить Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро за год
18:46 Конькобежный спорт Российские конькобежки выиграли командный спринт на этапе Кубка мира
18:45 Футбол Антонио Конте: Я советую своим игрокам заниматься сексом с минимумом усилий
18:40 Теннис Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
18:40 Керлинг Сборная России проиграла шведкам в полуфинале
18:33 Хоккей ЦСКА объявил о переходе Корастылева
18:29 Футбол «Тамбов» - «Локомотив». Стартовые составы команд
18:26 Хоккей Михаил Сергачев: Приятно наконец-то открыть счет голам
18:21 Хоккей Иван Проворов: Никто не мечтает уступать в счете 0:2 после пяти минут игры
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array