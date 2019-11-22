Маргарита Пахноцкая: Теоретически ВФЛА могут исключить, практически нужно подождать ближайший совет Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, могут ли ВФЛА и вовсе исключить из Международной федерации легкой атлетики (IAAF).

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- Теоретически федерацию легкой атлетики могут исключить, а практически нужно подождать ближайший совет, осталось недолго. В случае исключения или невосстановления (ВФЛА), думаю, будет определена какая-то рабочая группа нового формата, эксперты. Наверняка будет сформирована очередная дорожная карта, где будут прописаны все моменты, включая какие люди могут заниматься управлением федерации, хотя это вызывает уже иронию, — цитирует Пахноцкую News.ru.

Напомним, в четверг президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин был временно отстранен от работы на своей должности из-за вмешательства в расследование по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Такое решение принял независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit.

Добавим, что 13 ноября 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике. Российские спортсмены могут выступать в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.