World Athletics приостановила выдачу статуса нейтральных атлетов

- Совет поручил рабочей группе и антидопинговому комитету, который рассматривает статус ANA (атлет, выступающий в нейтральном статусе, - прим. ТАСС), пересмотреть процедуру выдачи нейтрального статуса, который совет начал использовать начиная с июня 2016 года.
После анализа будет сделана рекомендация совету, в которой будет содержаться предложение о том, следует ли использовать подобный подход и в какой форме это должно быть. Рассмотрение любой заявки на статус ANA, полученной в это переходное время, будет приостановлено до окончания изучения вопроса, - передает слова Андерсена ТАСС.
Ранее Андерсен заявил, что совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА.
Напомним, что 13 ноября 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике. Российские спортсмены могут выступать в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.
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