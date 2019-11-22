World Athletics приостановила выдачу статуса нейтральных атлетов Глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен рассказал, что процедура выдачи спортсменам нейтрального статуса, позволяющего выступать на международных соревнованиях, будет пересмотрена.

- Совет поручил рабочей группе и антидопинговому комитету, который рассматривает статус ANA (атлет, выступающий в нейтральном статусе, - прим. ТАСС), пересмотреть процедуру выдачи нейтрального статуса, который совет начал использовать начиная с июня 2016 года.

После анализа будет сделана рекомендация совету, в которой будет содержаться предложение о том, следует ли использовать подобный подход и в какой форме это должно быть. Рассмотрение любой заявки на статус ANA, полученной в это переходное время, будет приостановлено до окончания изучения вопроса, - передает слова Андерсена ТАСС.

Ранее Андерсен заявил, что совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА.

Напомним, что 13 ноября 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике. Российские спортсмены могут выступать в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.