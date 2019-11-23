Тарасенко избрана и.о. президента ВФЛА

На заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было решено, что исполняющей обязанности президента организации станет Юлия Тарасенко.
«Заседание продолжалось долго, решалось много вопросов, все высказали свое мнение относительно дальнейших действий федерации. Впереди отчетная конференция, даты ее проведения пока нет, - сказала Тарасенко ТАСС. - Было голосование, меня избрали первым вице-президентом ВФЛА и и.о. президента ВФЛА».
Напомним, необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА в связи с выдвинутыми против него обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в августе 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.
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