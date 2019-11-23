Тарасенко избрана и.о. президента ВФЛА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 ноября 2019 14:52Легкая атлетикаНечаев Юрий

Тарасенко избрана и.о. президента ВФЛА

Ранее Дмитрий Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы организации.

На заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было решено, что исполняющей обязанности президента организации станет Юлия Тарасенко.

«Заседание продолжалось долго, решалось много вопросов, все высказали свое мнение относительно дальнейших действий федерации. Впереди отчетная конференция, даты ее проведения пока нет, - сказала Тарасенко ТАСС. - Было голосование, меня избрали первым вице-президентом ВФЛА и и.о. президента ВФЛА».

Напомним, необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА в связи с выдвинутыми против него обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в августе 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

«Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева – вторая, Трусова – первая Евгения Медведева показала блестящий прокат на российском этапе Гран-при, но победила все равно Александра Трусова. 16.11.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Еще по теме:
Алена Косторная: За меня очень сильно болели. Спасибо всем большое! Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова – третья Александр Галлямов: Мы рассчитывали на более высокие баллы
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 17-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 22.11.2019 16:14 Футбол
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 19:53 Теннис Мысин Николай
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:53 Бокс Усачев Владислав
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Удаление Тедеско и реакция Дзюбы. Что готовит 17-й тур «Советский спорт» – о главных интригах 17-го тура РПЛ. 22.11.2019 12:17 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
14:52 Легкая атлетика Тарасенко избрана и.о. президента ВФЛА
14:44 Хоккей Терещенко подписал пробный контракт с «Авангардом»
14:33 Теннис Сборная России вышла вперед в полуфинале Кубка Дэвиса
14:21 Футбол «Барселона» – лидер прошлого сезона по призовым в Лиге чемпионов
14:17 Футбол Владимир Федотов: На первый план выходят судьи
14:00 Футбол Олег Иванов: Стараемся играть в активный футбол и прессинговать
13:55 Легкая атлетика Шляхтин подал заявление об отставке
13:40 Футбол Первушин останется главным тренером «Тамбова» до конца текущего сезона
13:39 Футбол Марсело не собирается завершать карьеру
13:30 Футбол «Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
13:20 Фигурное катание Алена Косторная: За меня очень сильно болели. Спасибо всем большое!
13:01 Фигурное катание Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова – третья
12:55 ММА Джонс и Рейес возглавят турнир UFC 247
12:43 Футбол Коновалов может перейти в «Сочи»
12:41 Футбол «Рубин» – «Зенит». Дзюба выйдет с первых минут
12:28 Футбол Суарес прокомментировал слухи о плохих отношениях Месси и Гризманна
12:27 Футбол Кейн был шокирован отставкой Почеттино
12:06 Футбол Полузащитник «Челси» Баркли был замечен танцующим топлес в ночном клубе в Дубае
11:58 Футбол Тренер «Гремио» подарил футболисту 9 тысяч евро за гол через себя
11:42 Футбол У бывшего главного тренера «Реала» Люшембурго диагностировали рак кожи
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array