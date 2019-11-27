Министерство спорта призвало отстранить всех причастных к делу Лысенко - Советский спорт
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27 ноября 2019 15:52Легкая атлетикаЛипкин Антон

Министерство спорта призвало отстранить всех причастных к делу Лысенко

ВФЛА поставлена задача составить с РУСАДА дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил.

Министерство спорта Российской Федерации рекомендовало отстранить от работы на руководящих постах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) всех лиц, причастных к делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщает ТАСС.

Напомним, в мае в отношении Лысенко было заведено дело в связи с подделкой документов о прохождении допинг-тестов. На прошлой неделе из-за вмешательства в расследование был отстранен от исполнения своих обязанностей президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Минспорт рекомендовал отстранить административный персонал, тренеров и спортсменов, причастных к делу Лысенко. Кроме того, ВФЛА поставлена задача до 3 декабря ВФЛА совместно с РУСАДА необходимо сформулировать дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил и борьбе с допингом в легкой атлетике.

До 13 декабря Минсопрт проведет внеочередное заседание комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций, на котором рассмотрят вопрос исполнения ВФЛА полученных рекомендаций. В случае невыполнения действие государственной аккредитации организации может быть приостановлено.

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