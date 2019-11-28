Иоланда Чен: Наша страна не в состоянии оценить большой жест со стороны Ласицкене Трехкратная чемпионка мира подтвердила, что не намерена менять гражданство.

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Серебряный призер чемпионата мира Иоланда Чен высказалась об отношении к трехкратной чемпионке мира Марии Ласицкене, которая заявила, что не намерена менять гражданство, несмотря на санкции к российским легкоатлетам.

«Это абсолютно нормальная практика: спортсмены приезжают из страны в страну, женятся, выходят замуж, даже выступают за сборную других стран, – приводит «Собеседник» слова Чен. – Но Маша, со своим патриотизмом, не сделала этого. И наша страна, наше руководство, даже не в состоянии оценить такой огромный, большой жест со стороны маленького человека».

Напомним, ранее Ласицкене заявила, что в случае дисквалификации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уедет тренироваться за границу, чтобы быть доступной для допинг-офицеров других стран.

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить РУСАДА статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года. Российские спортсмены смогут выступать на них под нейтральным флагом.

Отметим, что Ласицкене пропустила Олимпийские игры 2016 года из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).