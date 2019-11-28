Организаторы соревнований в Глазго могут вернуть Ласицкене в число участниц турнира Организаторы турнира в Глазго рассматривают возможность возвращения Марии Ласицкене в число участников соревнований, сообщает ТАСС со ссылкой на Британскую федерацию легкой атлетики.

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- После обвинений AIU в отношении ВФЛА, которые были выдвинуты 21 ноября, мы были уведомлены AIU и World Athletics о том, что на данный момент ни один спортсмен ANA не допущен к соревнованиям в 2020 году.

Если эта ситуация будет развиваться благоприятно для конкретных спортсменов, в данном случае Марии Ласицкене, то мы, конечно, будем стремиться восстановить ее в составе участников турнира в Глазго, - сообщает ТАСС со ссылкой на Британскую федерацию легкой атлетики

Ранее организаторы турнира в Глазго исключили трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту россиянку Марию Ласицкене из числа участниц из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы 2019 года. В этом году на ее счету победы на сентябрьском чемпионате мира в Катаре, зимнем европейском первенстве в Глазго и в финале Бриллиантовой лиги.