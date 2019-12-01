Легкоатлет из Уганды побил рекорд мира в беге на 10 километров - Советский спорт
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01 декабря 2019 13:24Легкая атлетикаКорегин Владислав

Легкоатлет из Уганды побил рекорд мира в беге на 10 километров

Предыдущее достижение было установлено в 2010 году.

23-летний угандиец Джошуа Чептегеи в забеге World Athletics Silver Label в Валенсии побил мировой рекорд в беге на 10 километров. Он пробежал на шесть секунд быстрее кенийца Леонардо Комона (26 минут и 44 секунды), результат которого был зафиксирован 26 сентября 2010 года на соревнованиях в Утрехте.

– Чемпион мира по кроссу в Дании, чемпион мира на 10 000 м в Дохе и теперь мировой рекорд здесь, в Валенсии. Какой это был год! Я не могу в это поверить! Я знал, что Валенсия – один из самых быстрых маршрутов в мире. Поэтому добиться того, ради чего мы пришли сюда, – это нечто особенное, – цитирует Джошуа сайт World Athletics.

Отметим, что в 2019 году Чептегеи победил на дистанции 10 000 метров на чемпионате мира в Дохе. Также на счету спортсмена серебряная медаль мирового первенства 2017 года в Лондоне.

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