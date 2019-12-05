Юлия Тарасенко: Будем продолжать общаться с РУСАДА, чтобы найти компромисс РУСАДА предложил комплекс мер, направленных на восстановление ВФЛА в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко заявила, что далеко не все антикризисные меры, предложенные РУСАДА, возможно реализовать.

«Мероприятия, предложенные РУСАДА, конечно, будут изучены и проанализированы. Некоторые предложения выходят за рамки полномочий ВФЛА, некоторые по сути не могут быть реализованы в рамках действующего законодательства, - приводит слова Тарасенко ТАСС. - Будем продолжать общаться, чтобы найти разумный компромисс и подготовить эффективный и работоспособный документ».

Напомним, ранее РУСАДА предложил комплекс мер, направленных на то, чтобы восстановить ВФЛА в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Предлагается, в частности, отстранить весь тренерский штаб сборной России по легкой атлетике во главе с главным тренером Юрием Борзаковским. Также предполагается создание международной рабочей группы, в задачи которой будет входить утверждение нового руководства ВФЛА.