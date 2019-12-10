Елена Исинбаева: Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие Исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах.

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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных турнирах на четыре года.

«Сказать, что это полная неожиданность, не приходиться. На положительный результат никто не надеялся, благодаря вбросам информации в прессу две недели назад. Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта. Принимать все как есть или оспаривать решение в КАС, будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет РУСАДА, решение которого по данному вопросу, видимо, и станет отправной точкой к действию», – написала Исинбаева в инстаграме.

Напомним, в понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.