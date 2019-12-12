Охрана прогнала главу Федерации легкой атлетики Москвы с конференции ВФЛА На ежегодной отчетной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики случился скандал.

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Глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов был сегодня незаконно отстранен от участия в конференции ВФЛА. Об этом сайту News.ru сообщил юрист и тренер квалификации по легкой атлетике Игорь Голованов.

По словам Голованова, Курбатов зарегистрировался, получил талон участника и даже прошел регистрацию. Но затем главу Федерации легкой атлетики Москвы отстранили, сославшись на некое рекомендательное письмо Олимпийского комитета России.

Само письмо Курбатову не показали, и он был выведен охраной из зала, где проходила конференция.

В конце ноября президент ВФЛА Дмитрий Шляхтинй покинул поста главы ВФЛА в связи с выдвинутыми против него обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 ноября исполняющий обязанности президента организации была избрана Юлия Тарасенко.