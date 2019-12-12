Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики уйдет в отставку 28 февраля Олимпийский комитет России порекомендовал сменить президиум ВФЛА.

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Решение о смене руководство было принято сегодня на ежегодной отчетной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики.

Как сообщает News.ru, за смену руководства ВФЛА ратовал Олимпийский комитет России. В ответ на рекомендацию ОКР было решено, что президиум лекгоатлетической федерации уйдет в отставку 28 февраля. До этого времени президиум будет продолжать работать в обычном режиме.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин покинул свой пост в конце ноября в связи с выдвинутыми против него обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в августе 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

Исполняющей обязанности президента организации была избрана Юлия Тарасенко.