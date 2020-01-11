Мария Ласицкене: Отказываюсь от любых контактов с ВФЛА По ее мнению, федерацию не заботит дальнейшая судьба российских спортсменов.

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что не собирается контактировать с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), пока руководство организации не уйдет в отставку.

– Отказываюсь от любых личных контактов с ВФЛА, потому что не считаю нынешний президиум и руководство федерации легитимными. Все эти люди являются неотъемлемой частью той самой команды, которая сейчас отстранена от работы в легкой атлетике. Поэтому пока они все не уйдут, я не буду иметь с ВФЛА никаких дел. Но по их действиям уже давно понятно, что им абсолютно все равно на спортсменов, они просто пытаются всеми правдами и неправдами остаться у власти, с такими людьми мне не по пути, – цитирует спортсменку ТАСС.

Напомним, что российские спортсмены Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков были приглашены на заседание президиума, которое состоялось 10 января.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами.