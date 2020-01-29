Чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях перенесен на 2021 год из-за эпидемии в Китае Соревнования должны были пройти в Нанкине с 13 по 15 марта.

Международная федерация легкой атлетики World Athletics объявила о том, что чемпионат мира в помещениях, который должен был состояться в китайском Нанкине в марте нынешнего года, перенесен на март 2021-го. Причина – распространение заражения коронавирусом на территории Китая.

«Мы рассмотрели возможность переноса соревнований в другую страну и хотим поблагодарить те города, которые вызвались принять у себя чемпионат, – сказано в официальном заявлении, опубликованном на сайте организации. – Однако, учитывая обеспокоенность по поводу распространения вируса за пределы Китая, мы решили не использовать этот вариант, поскольку это может повлечь за собой перенос на еще более поздний срок.

World Athletics to postpone World Athletics Indoor Championships Nanjing 2020 to March 2021.



📰: https://t.co/0ihe7yGj4m pic.twitter.com/IjqrCR6bSY — World Athletics (@WorldAthletics) January 29, 2020

Соревнования в Нанкине должны были пройти с 13 по 15 марта.

23 января китайские власти ввели запрет на проведение спортивных мероприятий на территории страны.

По сообщениям СМИ, было зафиксировано около 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 132 человека погибли.