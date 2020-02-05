Эфиопский бегун Хадис скончался в возрасте 22 лет

Официальный сайт Всемерной легкоатлетической ассоциации World Athletics сообщил о смерти эфиопского стайера Абади Хадиса. Спортсмен скончался в возрасте 22 лет. Причина смерти не указана.
Хадис представлял Эфиопию на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, заняв 15-е место в беге на 10 000 метров. В 2017-м он стал бронзовым призером чемпионата мира по кроссу, а в 2018-м дважды занимал третье место на этапах «Бриллиантовой лиги».
Вдобавок Хадис был одним из пяти спортсменов в истории, кто пробежал 5000 метров менее чем за 13 минут, 10 000 метров – менее чем за 27 минут, а полумарафон – менее чем за 59 минут.
Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил Сандгрена Американец с самым теннисным именем из всех возможных семь раз был в шаге от победы над Роджером Федерором. Но все же уступил маэстро в пяти сетах. 28.01.2020 21:00 Теннис Иванова Дарья Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертая На этапе Кубка мира в Рупольдинге наши в мужской эстафете финишировали на 4-м месте – всего в 8 секундах от бронзовых призеров из Австрии. 18.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев Клубный рекорд Яшкина, реванш СКА, волевая победа «Магнитки». Яркие моменты понедельника Московское «Динамо» одолело «Локомотив» (3:1) благодаря голу Дмитрия Яшкина, ставшего победным. 03.02.2020 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее Лебедева Известный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45 Бокс Усачев Владислав Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Спорт должен учить достоинству, а не унижать его. Колонка Кушанашвили Природа людей энигматична, и я, наблюдая за иными «белковыми соединениями», не могу определиться: разбираться с ними или разобраться с ними раз и навсегда? 04.02.2020 22:00 Хоккей Кушанашвили Отар Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок. 17.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай