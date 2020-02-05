Эфиопский бегун Хадис скончался в возрасте 22 лет О причине смерти не сообщают.

Официальный сайт Всемерной легкоатлетической ассоциации World Athletics сообщил о смерти эфиопского стайера Абади Хадиса. Спортсмен скончался в возрасте 22 лет. Причина смерти не указана.

Хадис представлял Эфиопию на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, заняв 15-е место в беге на 10 000 метров. В 2017-м он стал бронзовым призером чемпионата мира по кроссу, а в 2018-м дважды занимал третье место на этапах «Бриллиантовой лиги».

Вдобавок Хадис был одним из пяти спортсменов в истории, кто пробежал 5000 метров менее чем за 13 минут, 10 000 метров – менее чем за 27 минут, а полумарафон – менее чем за 59 минут.