Родион Гатауллин: У Дюплантиса очень хороший разбег, осталось только прыгать почище

- У Дюплантиса очень хороший разбег, в этом его преимущество, - поясняет Родион Гатауллин. – При этом, этот рекордный прыжок был далек от совершенства в плане исполнения.
- То есть, если швед технически все исполнит почище, может еще улучшить результат?
- Я бы не сказал почище, а поточнее. Просто он наделал ошибок при прыжке, видимо, из-за чрезмерного желания установить рекорд именно сейчас. Если будет прыгать почище – это дополнительный резерв.
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