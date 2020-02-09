Родион Гатауллин: У Дюплантиса очень хороший разбег, осталось только прыгать почище Вице-чемпион Олимпиады в прыжках с шестом Родион Гатауллин – о новом рекорде мире (6,17) в закрытых помещениях, установленным шведским прыгуном Арманом Дюплантисом.

- У Дюплантиса очень хороший разбег, в этом его преимущество, - поясняет Родион Гатауллин. – При этом, этот рекордный прыжок был далек от совершенства в плане исполнения.

- То есть, если швед технически все исполнит почище, может еще улучшить результат?

- Я бы не сказал почище, а поточнее. Просто он наделал ошибок при прыжке, видимо, из-за чрезмерного желания установить рекорд именно сейчас. Если будет прыгать почище – это дополнительный резерв.