Ласицкене выиграла «Русскую зиму» с лучшим результатом сезона в прыжках в высотку Турнир прошел в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА.

Чемпионка мира и Европы Мария Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на легкоатлетическом турнире «Русская зима».

27-летняя спортсменка во второй аз за неделю обновила лучший результат сезона в мире, преодолев с третьей попытки высоту 2,05 м, установив новый личный рекорд в помещении. Уже в ранге победительницы соревнований Ласицкене пыталась покорить планку на высоте 2,07, однако потерпела неудачу.

Второе место заняла олимпийская чемпионка Анна Чичерова с результатом 1,96 м. Третьей стала Кристина Королева (1,91).