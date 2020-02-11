Маргарита Пахноцкая: Заседание рабочей группы по восстановлению ВФЛА запланировано на 14 февраля Заседание рабочей группы Олимпийского комитета России по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций запланировано на 14 февраля.

- Заседание рабочей группы запланировано на 14 февраля. До 12 февраля все участники группы имеют возможность направить свои предложения, которые будут включены в повестку заседания. РУСАДА будет что предложить членам группы, - приводит слова заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой ТАСС.

Напомним, в понедельник президиум ВФЛА подал в отставку и передал рабочей группе ОКР полномочия по организации и проведению выборной конференции, а также взаимодействию с международными организациями. Ранее федерация была лишена государственной аккредитации.

ВФЛА лишена полноценного статуса в World Athletics с осени 2015 года.