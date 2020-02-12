Китайские марафонцы пробегают по 50 км в день в своих квартирах из-за коронавируса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 февраля 2020 14:08Легкая атлетикаНечаев Юрий

Китайские марафонцы пробегают по 50 км в день в своих квартирах из-за коронавируса

Эпидемия не мешает спортсменам тренироваться.

Ограничения на перемещения, введенные во многих городах Китая из-за вспышки коронавируса, не мешают настоящим спортсменам поддерживать себя в форме.

66-летний Ли Чжаньчжэ, пробежавший все шесть марафонов-мэйджоров «Большой шестерки», ежедневно пробегает по квартире по 10 километров, не используя при этом беговую дорожку. Также он занимается с гантелями и приседает. Свои тренировки спортсмен выкладывает в соцсети Weibo.

Другой марафонец, Пань Шаньцу, ведет прямые трансляции своих тренировок. 3 февраля он пробежал 6450 кругов вокруг своей кровати, в итоге с 9 утра до 14.00 он пробежал в своей спальне полноценный марафон в 50 километров. 5 февраля в Weibo появилась трансляция, как он в прямом эфире бегает в туалете своей квартиры, с 11.30 до 14.00 он пробежал 30 километров.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране увеличилось до 44653. Только за прошедшие сутки в Китае из-за эпидемии погибло 97 человек.

Владимир Ильин: На шутки в «Ахмате» нет ни времени, ни сил Автор четырех голов «Урала» в первой части сезона зимой перебрался из Екатеринбурга в Грозный. 27-летний нападающий рассказал о том, как осваивается в новой команде. 12.02.2020 13:39 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Дмитрий Рубашко: Вопрос с трансфером Кокорина пока еще открыт, будем обсуждать Полузащитник «Црвены Звезды» Голдин получил вызов в юношескую сборную России Бывший директор «Енисея» дал комментарий по поводу обысков в офисе клуба
Папа вернулся. Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Поклюке Норвежец Йоханнес Бе, месяц не выступавший в Кубке мира, одержал победу в первой же гонке. 23.01.2020 19:00 Биатлон Чикирис Олег
Названы пять причин неудач российских биатлонистов Президент СБР рассказал, как руководство исправляет ситуацию. 10.02.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Волосожар: С появлением дочки почти полностью абстрагировалась от фигурного катания В январе РУСАДА проверило на допинг восемь фигуристов Татьяна Тарасова: Кихира не даст покоя нашим девчонкам на чемпионате мира
«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 20:54 Фигурное катание Иванова Дарья
Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
«С такой игрой Ови впору не о Гретцки думать, а об антирекорде Ничушкина» Семь причин кризиса команды Овечкина. 12.02.2020 12:43 Хоккей Славин Виталий
«Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав
Сергей Васютин: В истории с выплатами «Монако» за Головина - преступная путаница Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, откуда в большой футбол попал Александр Головин, прокомментировал сообщения о том, что школа в родном для 23-летнего полузащитника сборной России Калтане не получила солидарные выплаты за его подготовку. 11.02.2020 19:00 Футбол Августин Александр
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья
Новости
15:17 Хоккей Андрей Коваленко: Мы в КХЛ уже много лет отрезаны от Европы, у нас очевидные проблемы
14:58 Футбол Дмитрий Рубашко: Вопрос с трансфером Кокорина пока еще открыт, будем обсуждать
14:41 Биатлон Олле Далин: Будем тестировать на допинг всех призеров чемпионата мира по биатлону в Антхольце
14:27 Фигурное катание Столбова объявила о завершении спортивной карьеры
14:09 Бокс Ковалев может провести бой 25 апреля
14:08 Легкая атлетика Китайские марафонцы пробегают по 50 км в день в своих квартирах из-за коронавируса
13:43 Футбол Хашманян и Федерация футбола Армении расторгли контракт
13:28 ММА Нурмагомедов вылетел в США для подготовки к поединку с Фергюсоном
13:24 Баскетбол Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля
13:21 Хоккей Алексей Жамнов: «Спартак» рассматривает вариант строительства своей арены
13:12 Фигурное катание Медведева в Instagram сообщила, что сделает важное объявление в 15:00
13:10 ММА Джон Джонс – Рейесу: Не сердись на судей, злись на того парня, который тренировал тебя
12:57 ММА Младший брат Альберта Туменова дебютирует в лиге ACA
12:56 Биатлон Губерниев поддержал тренеров сборной России перед стартом чемпионата мира
12:42 Футбол Полузащитник «Црвены Звезды» Голдин получил вызов в юношескую сборную России
12:34 Футбол Рейнгольд будет похоронен 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище
12:30 Футбол Матчи азиатской Лиги чемпионов и Кубка АФК перенесены из-за коронавируса
12:25 ММА Джефф Монсон - о бое с Федором Емельяненко: Три раунда избиения, я повредил губу, сломал ногу
12:21 ММА Джефф Монсон: Ради боя с Федором Емельяненко я ушел из UFC
12:18 Футбол Бывший директор «Енисея» дал комментарий по поводу обысков в офисе клуба
Умрет каждый сотый? Новые прогнозы экспертов по поводу коронавируса неутешительны
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Циклон идёт: снег, очень сильный ветер и метель ударят по Приморью
Тело военнослужащего нашли в лесу в Белгородской области
В школу через «наркоманский» лес
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика