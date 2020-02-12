Китайские марафонцы пробегают по 50 км в день в своих квартирах из-за коронавируса Эпидемия не мешает спортсменам тренироваться.

Ограничения на перемещения, введенные во многих городах Китая из-за вспышки коронавируса, не мешают настоящим спортсменам поддерживать себя в форме.

66-летний Ли Чжаньчжэ, пробежавший все шесть марафонов-мэйджоров «Большой шестерки», ежедневно пробегает по квартире по 10 километров, не используя при этом беговую дорожку. Также он занимается с гантелями и приседает. Свои тренировки спортсмен выкладывает в соцсети Weibo.

Другой марафонец, Пань Шаньцу, ведет прямые трансляции своих тренировок. 3 февраля он пробежал 6450 кругов вокруг своей кровати, в итоге с 9 утра до 14.00 он пробежал в своей спальне полноценный марафон в 50 километров. 5 февраля в Weibo появилась трансляция, как он в прямом эфире бегает в туалете своей квартиры, с 11.30 до 14.00 он пробежал 30 километров.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране увеличилось до 44653. Только за прошедшие сутки в Китае из-за эпидемии погибло 97 человек.