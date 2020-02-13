Елена Исинбаева: Прочитала Конституцию. Узнала много интересного Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева призналась, что впервые прочитала Конституцию России благодаря тому, что была включена в рабочую группу по подготовке поправок к основному закону.

«Спасибо за включение в рабочую группу. Прочитала Конституцию, до этого как-то не было повода и необходимости. Я теперь понимаю, что это очень важная книга и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного», — сказала Исинбаева.

Напомним, что в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции, сформированную Путиным в январе, вошли 75 человек, среди которых политики, политологи и юристы, общественные деятели и активисты, бизнесмены и артисты.