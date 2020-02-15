Дюплантис второй раз за неделю установил мировой рекорд в прыжках с шестом Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис на турнире в британском Глазго установил мировой рекорд в помещении, преодолев высоту в 6,18 метра.

Отметим, что 20-летний швед побил мировой рекорд второй раз за неделю. 8 февраля Дюплантис прыгнул на 6,17, побив рекорд шестилетней давности. - Олимпиада - это самая большая вещь, в которой спортсмен может соревноваться, и именно тогда я хочу быть в наилучшей форме, - прокомментировал свое достижение Дюплантис в интервью BBC.