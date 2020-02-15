Дюплантис второй раз за неделю установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Отметим, что 20-летний швед побил мировой рекорд второй раз за неделю. 8 февраля Дюплантис прыгнул на 6,17, побив рекорд шестилетней давности.
- Олимпиада - это самая большая вещь, в которой спортсмен может соревноваться, и именно тогда я хочу быть в наилучшей форме, - прокомментировал свое достижение Дюплантис в интервью BBC.
«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья Покер российских вратарей. Шестеркин, Василевский, Худобин, Варламов привели свои клубы к победам Наши воротчики продолжают покорять НХЛ. На сей раз выиграли все четверо, которые вышли в старте, пропустив в сумме шесть шайб. 12.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий Нет в русском футболе рынка… Почему клубы против спонсора? Реплика Яременко Главный редактор «Советского спорта» в своей полемической реплике касается горячей темы последних дней. 15.02.2020 14:00 Футбол Яременко Николай Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай Панарин, Бучневич и Георгиев тащат «Рейнджерс» в плей-офф (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 15.02.2020 07:30 Хоккей Трофименко Кирилл Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль Которые тут временные – слазь. Почему наказание «Манчестер Сити» – это хорошо «Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года за нарушение правил финансового fair play. 15.02.2020 16:00 Футбол Андронов Алексей Камил Гаджиев: В футболе - за «Спартак», в хоккее - за «Динамо» Гостем редакции «Советского спорта» стал глава компании Fight Nights Камил Гаджиев. 14.02.2020 18:00 ММА Галимзянов Данил