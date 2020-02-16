Индиец пробежал стометровку быстрее, чем рекорд Болта

Во время традиционной гонки с буйволами «Камбала» в Индии он пробежал 142 м за 13,62 секунды. При этом отдельно отмечается, что стометровый отрезок спринтер-рекордсмен миновал за 9,55 секунды, превзойдя тем самым рекорд, установленный ямайцем Усэйном Болтом (9,58) на берлинском чемпионате мира в 2009 году.
Это достижение не будет считаться официальным, однако оно вызвало резонанс в на родине героя. Узнав о своем достижении, 28-летний индиец отметил заслугу своих напарников - двух буйволов, с которыми он преодолевал дистанцию.
«Камбала» - гонка с быками, которая традиционно проводится на побережье штата Карнатака в Индии. Никакого отношения это название к морской рыбе не имеет.
Суть соревнований заключается в том, что бегун вместе с двумя быками преодолевает дистанцию в 132 или 142 м по рисовому полю, заполненному водой. В 2014 году мероприятие было официально запрещено государственным судом Индии, и лишь спустя четыре года, после доработки правил соревнований, организаторы получили разрешение возобновить старты.
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