Рабочая группа ОКР составила рекомендации по программам кандидатов президента ВФЛА Сегодня в Олимпийском комитете России состоялось плановое заседание Рабочей группы ОКР по вопросам легкой атлетики.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, участники совещания обсудили основные аспекты подготовки и проведения внеочередной выборной конференции ВФЛА, запланированной на 28 февраля, и подтвердили свое намерение рекомендовать ее участникам утвердить предложенные критерии допуска кандидатов, выдвигаемых на выборные должности ВФЛА (президент, президиум, контрольно-ревизионная комиссия).

Ранее ВФЛА опубликовало критерии допуска кандидатов для избрания в органы управления Всероссийской федерации легкой атлетики и контрольно-ревизионные органы, утвержденными рабочей группой ОКР по вопросам легкой атлетики.

Отмечается, что принципиальность и жесткость критериев продиктована необходимостью обеспечить по итогам конференции все необходимые условия для скорейшего восстановления рабочих контактов с World Athletics по возобновлению предоставления нейтрального статуса атлетов и решению вопросов по статусу ВФЛА в WA, а также минимизацией рисков лишения ВФЛА аккредитации Минспорта России и исключения из числа членов ОКР.

Потенциальным кандидатам при формировании своих предвыборных программ рабочей группой ОКР рекомендовано в обязательном порядке отражать предложения по следующим направлениям:

1. Восстановление рабочих контактов с WA. Предлагаемые меры, способы, пути взаимодействия с AIU и WA по восстановлению нейтрального статуса атлетов в качестве первого шага.

2. Оценка предыдущей работы ВФЛА в антидопинговой деятельности.

3. Первоочередные меры по недопущению ошибок и нарушений в будущем.

4. Первоочередные меры по изысканию внебюджетных средств для финансирования деятельности федерации и развития легкой атлетики. Способы создания устойчивой финансовой системы функционирования федерации в дальнейшем.

5. Инновации в развитии легкой атлетики, создание современных методов и систем подготовки спортсменов, распространение современных научно-практических знаний для тренеров по стране, инновации в проведении соревнований.

6. Предложения по поддержке детско-юношеской, юниорской легкой атлетики, как важнейших для развития вида спорта, а также для выступления атлетов этих возрастов в международных соревнованиях в ближайшее время.

7. Предложения по взаимодействию профессиональной и любительской легкой атлетики.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА состоится 28 февраля. В рамках конференции пройдут выборы президента ВФЛА, членов президиума федерации и членов контрольно-ревизионной Комиссии организации.

Напомним, 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал рабочей группе ОКР полномочия по организации и проведению выборной конференции, а также взаимодействию с международными организациями. Ранее федерация была лишена государственной аккредитации.

ВФЛА лишена полноценного статуса в World Athletics с осени 2015 года.