Юрий Ганус: Все происходящее сейчас начало внушать оптимизм насчет будущего ВФЛА

- Было хорошее, конструктивное обсуждение рабочих моментов. Честно говоря, все происходящее сейчас начало внушать оптимизм насчет будущего ВФЛА. Текущие решения направлены на решение проблем, которые возникли при прошлом руководстве. Кандидатам на пост главы ВФЛА и кандидатам в президиум важно понимать, что сейчас идет борьба не за власть, а за сохранение нашей легкой атлетики в составе международной федерации, - цитирует Гануса Sport24.ru.
Напомним, что сегодня в Олимпийском комитете России состоялось плановое заседание Рабочей группы ОКР по вопросам легкой атлетики. Участники совещания обсудили основные аспекты подготовки и проведения внеочередной выборной Конференции ВФЛА, запланированной на 28 февраля.
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