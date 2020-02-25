Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов на пост президента ВФЛА Внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики состоится 28 февраля.

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский заявил, что снял свою кандидатуру с выборов на пост главы ВФЛА.

Вот, что сказано в заявлении олимпийского чемпиона 2004 года, которое Борзаковский предоставил «РИА Новости:

«Поскольку ранее я участвовал в работе органов управления ВФЛА, то сейчас, во избежание конфликта интересов, взвесив все «за» и «против», я принял решение снять свою кандидатуру с выборов 28 февраля. Какой бы прочной ни была моя уверенность в том, что смогу вывести федерацию из кризиса

После того, как моя кандидатура была выдвинута на выборы на пост президента ВФЛА, вокруг российской легкой атлетики произошли события, которые во многом изменили как общее положение дел в нашем виде спорта, так и ситуацию с организацией и проведением внеочередной конференции. Был опубликован отчет AIU по делу (прыгуна в высоту Данила) Лысенко, World Athletics по сути выдвинула ультимативные условия для возобновления выдачи статуса нейтральных спортсменов и сохранения членства ВФЛА.

Я неоднократно общался с руководителями рабочей группы ОКР в последнее время и понимаю причины тех критериев, которые сейчас рекомендованы для претендентов в органы управления национальной федерации. Да, они жесткие. Однако в сложившихся обстоятельствах, когда любая зацепка может быть использована для максимальных карательных мер со стороны World Athletics, считаю, что представители нашей легкой атлетики не вправе идти даже на малейший возможный риск подвергнуть ВФЛА новому витку санкций в угоду личным амбициям».

18 февраля Всероссийская федерация легкой атлетики объявила имена четырех кандидатов на пост главы организации. Помимо Борзаковского, претендентами на президентскую должность стали Михаил Гусев, Олег Курбатов и Евгений Юрченко.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА состоится 28 февраля.