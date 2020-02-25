Ласицкене выиграла чемпионат России Соревнования проходят в Москве.

Уроженка Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене выиграла чемпионат России по легкой атлетике в помещении.

Сегодня, 25 февраля 27-летняя чемпионка мира прыгнула на 2 метра ровно. Второе место заняла Анна Чичерова (1,91), а третьей стала Кристина Королева (1,88).

Добавим, что Ласицкене также является чемпионкой Европы в помещении. Она выиграла соревнования в Глазго весной 2019 года.